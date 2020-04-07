محكمة سلوفاكية: السجن 23 عاما بحق المتهم بقتل الصحفي كوسياك

(د ب أ)

قضت محكمة خاصة في سلوفاكيا اليوم الاثنين بالسجن 23 عاما بحق ميروسلاف مارسيك، المتهم بقتل الصحفي الاستقصائي يان كوسياك وخطيبته في عام 2018.

وقد طالب ممثلو الإدعاء العام بسجن مارسيك 25 سنة، وتقدموا بالطعن ضد ما وصفوها بأنها عقوبة رحيمة للغاية.

وقد أوضحت القاضية أثناء النطق بحيثيات الحكم، أن مارسيك اعترف بجريمته وقدم للشرطة معلومات ذات قيمة عن شركائه وموكله المزعوم، ماريان كوشنر.

وتم تعليق الإجراءات القانونية المستمرة منذ كانون ثان/يناير ضد كوشنر واثنين آخرين من المدعى عليهم بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وكان عدد كبير من الصحفيين الدوليين يتابعون المحاكمة من قاعة المحكمة.

وقد اعترف ميروسلاف مارسيك في بداية المحاكمة بإطلاق النار على كوسياك وخطيبته مارتينا كوسنيروفا اللذين كانا يبلغان من العمر حينها 27 عاما..

وكان كوسياك يجري تحقيقا صحفيا بشأن صلات بين السياسيين والشركات والجريمة المنظمة قبل أن يتم اطلاق النار عليه في 21 شباط/فبراير 2018، هو وخطيبته في منزلهما في قرية فيلكا ماكا.



