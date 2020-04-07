قال موقع "ايه بي سي نيوز" البريطاني، إن مصادر أفادت بأن الأمير هاري تشارلز، حفيد الملكة اليزابيث، لن يقدم طلبًا للحصول على الجنسية الأمريكية في أي وقت قريب، رغم انتقاله للعيش فيها.

وذكرت الصحيفة أن هذا بمثابة صدمة لبعض الذين افترضوا أنه مقدر لهاري الحصول على جنسية مزدوجة.

وأما عن تكيف هاري وميجان للعيش في لوس أنجلوس، في حال حصل الزوج على الجنسية، التي تمتلكها ميجان بالفعل، قال شخص مطلع للصحيفة، إنه سيتعين على هاري إجراء عدة أمور جنبًا إلى جنب مع التخلي عن ألقابه.

وقد يتعرض هاري لدفع الضرائب الأمريكية الشاملة على جميع أرباحه في جميع أنحاء العالم، كمواطن أمريكي، وقد تصبح فاتورتها كبيرة للغاية بالنظر إلى أنه يتلقى عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية في الوقت الحاضر كدعم للحياة والتأمين.

ويأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، التي قال فيها إنه يجب على هاري وميجان دفع الأموال مقابل حمايتهما وعيشهما في ولاية أمريكية، بعيدا عن فيروس كورونا، وهو ما أثار جدلا في الأوساط البريطانية.

ومن غير المعروف ما إذا كان هاري قد دخل الولايات المتحدة بموجب طلب إعفاء من التأشيرة لمدة 90 يومًا الذي يمكن لمعظم البريطانيين الحصول عليه، أم أنه دخلها بتأشيرة دبلوماسية أو وثيقة معينة، والتي عادة ما يمكنه الوصول إليها عبر علاقاته.

جدير بالذكر أن الزوجين الأمير هاري وميجان ماركل وطفلهما ارتشي، انتقلا من العيش في استراليا للعيش في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، بعد تنازلها عن الحياة الملكية وترك القصر الملكي.