سوريا: حالتا وفاة بكورونا وشفاء 3 آخرين

أعلنت الحكومة السورية، اليوم الثلاثاء، شفاء أحد المصابين بفيروس كورونا، بعد خضوعه للعلاج في المراكز التي خصصتها الحكومة ليرتفع حالات الشفاء إلى 3 حالات.

وقالت وزارة الصحة السورية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن "حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا حتى اليوم 19 إصابات شفي منها 3 إصابات وتوفيت حالتان".

من جهة أخرى، قالت مصادر في العاصمة دمشق إن من المنتظر أن تصل خلال الساعات القادمة طائرة من الصين تحمل مساعدات طبية أغلبها أجهزة كشف عن الفيروس وأجهزة تنفس اصطناعي لعلاج الحالات التي أصيبت بالفيروس.