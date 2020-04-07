توني كروس عن تخفيض الأجور: أؤيد الحصول على راتبي كاملا

تحدث الألماني، توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد عن مسألة تخفيض رواتب اللاعبين، في ظل توقف كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد«كوفيد-19».

وقال كروس في تصريحات لموقع « SWR Sport»: " أنا أؤيد الحصول على الراتب الكامل والقيام بأشياء معقولة به، التنازل عن بعض الراتب يعني دعم النادي وليس مساعدة المتضررين".

وأضاف بطل العالم 2014، الذي يؤكد أنه لا توجد مشكلة في ريال مدريد بشأن تخفيض الرواتب: " الجميع يجب عليه المساعدة عند الضرورة وبطريقته الخاصة".

وتابع كروس: " تفتقر العديد من الأندية إلى الدخل المخطط له، ويعتمد ذلك أيضًا على المدة التي يظل فيها كل شيء متوفًا، إذا تم استئناف كرة القدم مرة أخرى في شهر مايو على سبيل المثال فسيتم بالتأكيد إيجاد الحلول".

وواصل: "أما إذا استغرق الأمر حتى الشتاء، يمكنني أن أتخيل أن بعض الأندية لن تجد الحلول، وهذا سيغير كرة القدم التي نعرفها".