بريطانيا: جونسون عائد إلى القيادة قريبا

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب القائم بأعمال رئاسة الحكومة بدلاً من الرئيس بوريس جونسون الذي يخضع للعلاج تحت العناية المشددة بسبب إصابته بكورونا، أن جونسون سيعود إلى القيادة قريبا.

وأضاف راب - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - أن بريطانيا تجري اختبارات سريرية لعلاج كوفد 19، مؤكدا أن كورونا فيروس خطير جدا.

كما كشف راب أن جونسون طلب منه تولي مهام رئاسة الحكومة البريطانية فترة غيابه، مطمئنا أن المملكة المتحدة تسير على المسار الصحيح في مواجهة الوباء العالمي.

وأكد أن قرارات الحكومة يتم اتخاذها بشكل جماعي في مجلس الوزراء الذي تلقى من جونسون "توجيهات واضحة للغاية وتعليمات واضحة للغاية" ويركز على تنفيذها.

ووصف وزير الخارجية البريطاني جونسون بـ "المقاتل" في معركته ضد المرض، مضيفا أن الحكومة تعي تماما ما يرغب منها جونسون فعله لمواجهة كورونا.

وتابع: "لدي ثقة تامة في الترتيبات التي وضعها رئيس الوزراء حتى أتمكن من تحمل مسؤوليته والنيابة عنه أثناء ابتعاده عن العمل. وحقيقة نأمل في أن يكون ذلك لفترة محدودة للغاية".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون قد حذر قبل دخوله العناية المركزة بأيام ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، من تفشي فيروس كورونا في بريطانيا بشكل مرعب، مؤكداً "نتوجه نحو الأسوأ".

وتوفي أكثر من 5000 شخص بكوفيد-19 في بريطانيا، وهو عدد أقل من ذاك الذي أعلنته كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

لكن يبدو أن تفشي الوباء في بريطانيا تأخر أياما عن باقي دول القارة، إلا أن مسار أرقام الوفيات لديها يتخّذ على ما يبدو منحى حادا بشكل أكبر مقارنة بدول أخرى.