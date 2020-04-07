قوات التحالف تقرر تسليم قاعدة «أبو غريب» العسكرية للقوات العراقية

ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر عراقية - لم تسمها - أن قوات التحالف الدولي قررت الانسحاب من قاعدة "أبوغريب " العسكرية غربي العاصمة العراقية ( بغداد ) ، وتسليم الموقع إلى القوات العراقية خلال الساعات المقبلة.

وأشارت إلى أن قاعدة "أبو غريب " تعد سادس موقع عسكري عراقي تشغلة قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت أن القوات العراقية تسلمت خلال مارس الماضي ، بشكل رسمي قاعدة "القائم" العسكرية ، على الحدود مع سوريا، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها.

كما أعلنت قوات التحالف الدولي في مارس الماضي ، سحب جنودها من قاعدة " القيارة" الجوية ، جنوبي "الموصل " وتسليمها إلى القوات العراقية ثم من قاعدة "الحبانية " قبل ايام.