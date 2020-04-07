السعودية تعلن عن اجتماع استثنائي لوزراء طاقة مجموعة العشرين لاستقرار أسواق النفط

تعقد المملكة العربية السعودية، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، اجتماعاً استثنائياً عن بعد، لوزراء الطاقة في المجموعة، يوم الجمعة المقبل، لتعزيز الحوار والتعاون العالميين الهادفين إلى تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة من أجل تعزيز نمو الاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم، أن "وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، سيعملون جنبًا إلى جنب، مع الدول المدعوة، ومنظمات إقليمية ودولية، للتخفيف من تأثير جائحة كورونا الجديد على أسواق الطاقة العالمية".

وأشار البيان إلى أن الوزراء سيتحدثون الجمعة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

ويأتي الاجتماع في وقت هبطت فيه أسعار النفط إلى مستويات قياسية متدنية بسبب تراجع الطلب على الخام جراء جائحة كورونا.

ويعقد هذا الاجتماع في وقت تركز فيه رئاسة المملكة لمجموعة العشرين على التخفيف من آثار جائحة كورونا على صحة الأشخاص والاقتصاد العالمي.