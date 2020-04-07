السيسي: أتقدم بخالص التمنيات بالشفاء لجونسون

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتقدم بخالص التمنيات بالشفاء لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي يقود بلاده بقوة في مجابهة فيروس كورونا"، على حد وصفه.

وأضاف «السيسي»، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، «أود الإشارة إلى أن مصر تثمن جهود المملكة المتحدة بقيادة جونسون في العمل على الحد من انتشار هذا الفيروس».

وتابع: «أؤكد تكاتف الجميع في مجابهة هذا الوباء، والذي وحد الإنسانية بأسرها حول هدف واحد، وقدم درسًا جديدًا في أهمية تضامن شعوب العالم أجمع في مواجهة هذه الأزمة، حفظ الله مصر و شعوب العالم» .

وأعلنت الحكومة البريطانية، عن نقل رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إلى قسم العناية الفائقة في المستشفى، بعد أن تدهورت حالته الصحية؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.



