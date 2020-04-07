انتظام جميع طلاب الأول الثانوي في الامتحانات التجريبية بالوادي الجديد

قال صلاح ميرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن آداء طلاب الصف الأول الثانوي للامتحانات التجريبية، التي عُقدت على التابلت ومن المنزل تتم بنسبة انتظام 100%.

وأضاف أنه التقى مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة عبر شبكة سكايب للاطمئنان على سير منظومة العمل وانتظام جميع الطلاب بالامتحان والدخول على المنصة، وذلك من خلال متابعة غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية والمدارس والمنوط بها متابعة أعمال الامتحانات لحظة بلحظة، في ظل أن الامتحان تجريبي ويهدف إلى تجربة المنصة والتدريب على طريقة الأسئلة وفهم عملية الامتحان الإلكتروني بشكل كامل، وليس الدرجات.

وأشار إلى أنه يمكن للطالب الدخول على الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أومحمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي.