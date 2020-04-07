رئيس وزراء أستراليا: يجب احترام الحكم الصادر بتبرئة الكاردينال بيل

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن حكم المحكمة العليا في البلاد بإلغاء إدانة الكاردينال جورج بيل من تهم الاعتداء الجنسي على الأطفال "يجب احترامه".

ويقول موريسون: "مجرد مناقشة هذه المواضيع يصيب العديد من الأستراليين الذين لا علاقة لهم بالقضية، " بالأذى الشديد وعندما تثار هذه المسائل، أشعر بالتعاطف معهم دائما".

ويقول في تعليق مقتضب خلال مؤتمر صحفي في كانبرا حول جائحة كورونا اليوم الثلاثاء: "المحكمة العليا، أعلى محكمة في البلاد، أصدرت قرارها، ويجب احترامه".

وبعد أن قضى أكثر من 400 يوم خلف القضبان، برأت المحكمة العليا اليوم الثلاثاء الكاردينال بيل، وزير مالية الفاتيكان سابقا، وغادر السجن الذي كان من المقرر أن يقضي فيه حكما بالسجن ستة أعوام.