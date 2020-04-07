استطلاع: خوف الألمان من الإصابة بكورونا ضئيل نسبيا

كشف استطلاع حديث للرأي أن فيروس كورونا المستجد لم يُزد إلى حد كبير مخاوف الألمان من الإصابة بمرض خطير بوجه عام.

فقد أظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أنه مقارنة بعام 2019، فإن مخاوف الألمان من الإصابة بمرض خطير سجلت ارتفاعا معتدلا بمقدار 6 نقاط مئوية (من 35% إلى 41%).

وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته شركة "آر+في" للتأمين الألمانية، فإن هذه ثاني أدنى نسبة مخاوف يتم تسجيلها للألمان بشأن الإصابة بأمراض خطيرة منذ عام 1992، وكانت أدنى نسبة في العام الماضي (35%).

وقال خبير العلوم السياسية في معهد هايدلبرج، مانفرد شميت، تعليقا على نتائج الاستطلاع: "هذا خبر مثير. لقد أثار دهشتي حقا"، مضيفا أن المواطنين في ألمانيا يبدون بذلك غير مبالين أو هادئين على نحو مثير للدهشة.

شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 31 مارس حتى 2 أبريل، 1075 ألمانيا تتراوح أعمارهم بين 16 و75 عاما.