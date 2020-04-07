رب أسرة متعافية من كورونا بأسوان بعد الخروج من المستشفى: «عدنا إلى الحياة مرة أخرى»

قال محمد عبدالفتاح، رب الأسرة المتعافية من كورونا بأسوان، إنه عاد إلى المنزل، مساء أمس الاثنين، مع أسرته المكونة من خمس أفراد بعدتعافيهم بشكل كامل من فيروس «كوفيد - 19»، معقبًا: «عدنا إلى الحياة مرة أخرى».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاععبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الاثنين، أن العدوى انتقلت منه إلى الأسرة،موضحًا أنه يمتلك ثلاثة أبناء: كريم البالغ من العمر تسع سنوات، وفريدة ست سنوات،وسيلم ثلاث سنوات.

وأشار إلى أنه الوحيد الذي أصيب بمضاعفات الفيروس، قائلًا إن باقي أفراد الأسرة عانوا من أعرض خفيفة لفيروس كوروناتمثلت في ارتفاع درجة الحرارة وبعض السعال.

وذكر أن سرعة العلاج ساهمت في الشفاء،لافتًا إلى تقديم فريق طبي متكامل العلاج لهم وإجراء تحليل دم كامل وأشعة مقطعية،إضافة إلى أخذ المسحات لكشف إيجابية الإصابة بـ«كوفيد - 19» أو سلبيتها. ولفت إلى أن العلاج تكون من أربعأدوية، بعضها خاص بتقوية المناعة والآخر لتحجيم انتشار الفيروس في الجسم، مشيرًاإلى أن أبناءه حصلوا على نفس العلاج ولكن في صورة شراب.



