جامعة إندونيسية تدشن خطا مجانيا للاستشارات النفسية لمساندة طلابها خلال أزمة كورونا

قررت جامعة سيبيلاس ماريت، في مدينة سوراكارتا الإندونيسية، تدشين خدمة مجانية للاستشارات النفسية عبر الإنترنت لطلابها لمساعدتهم على إدارة مشاعر القلق والخوف من أزمة كورونا التي تسيطر على عدد من دول العالم حاليًا.

وأوضحت برليانا ويدي سكارفانوفي، منسقة خدمة علم النفس عبر الإنترنت في الجامعة، أنها هي وجميع العاملين في المجال النفسي بالجامعة يعملون على خط مساعدة الطلاب للحفاظ على حالتهم النفسية حتى يكونوا أصحاء عند العودة مرة أخرى للدراسة، لأن صغار السن يتأثرون بالأزمات أكثر من الكبار.

وقالت إن بعض الطلاب أصبحوا يشعرون بالاضطراب والقلق بالفعل بسبب عدم ممارستهم الأنشطة الاجتماعية والرياضة اليومية والدراسة لتنمية تفكيرهم ولذلك كان هناك إقبال من عشرات الطلاب للحديث عن مشاكلاتهم الحالية بمجرد إعلان الجامعة عن خط الاستشارات النفسية المجاني- حسبما ذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية اليومية.

وأكدت منسقة الخدمة الاجتماعية، أن القلق من أكثر الأشياء التي تفتك بالجهاز المناعي ووسط مواجهة العالم لفيروس وبائي يجب الحفاظ على الحالة النفسية ومن واجب كل جهة مساندة أي شخص كان يدرس أو يعمل بها ليتكاتف العالم ضد "كوفيد 19" ويقضي عليه.

وأوضحت أن القلق الطبيعي أو الخفيف ليس شيئًا سيئًا بل يحفز عقل الإنسان على التفكير الأمثل للخروج من الأزمة ولكن حينما يتحول إلى قلق مفرط وخوف وتوتر فإن هذا يمنع الشخص مهما كان عمره من التفكير العقلاني ويكون في النهاية ضحية للأزمات وفريسة سهلة لها.

وأشارت إلى أن أغلب مخاوف الطلاب والطالبات الواردة إلى خدمة الاستشارات النفسية كانت تدور حول قلقهم من عدم العودة إلى الجامعة مجددًا أو من فقدان الأب والأم أو أحد الأصدقاء أو من تدهور الحالة المادية بسبب ملازمة والديهم المنزل وتركهم العمل، أو من شعورهم بالإحباط من عدم ممارسة الأنشطة الاجتماعية.