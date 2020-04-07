مولر يواصل ولائه لبايرن ميونخ ويجدد عقده حتى 2023

أعلن توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ الألماني تجديد تعاقده مع النادي لمدة موسمين آخرين، معربًا عن سعادته باتخاذ تلك الخطوة واستمرار ارتدائه لقميص البافاري.

وكتب مولر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"اليوم يمكنني أن أعلن أنني مددت عقدي مع بايرن ميونخ حتى 30 يونيو 2023".

وأضاف صانع الألعاب الألماني :"لقد قضيت بالفعل ثلثي حياتي مع بايرن ميونخ، ونحن نقاتل دائمًا من أجل بعضنا البعض. فهذا النادي ليس مجرد صاحب عمل بالنسبة لي. إنه شغفي".

وأتم توماس مولر البالغ من العمر 30 عامًا منشوره مُعلقًا على صورة من مراسم توقيع التعاقد بقوله :"أنا سعيد لأنني سأبقى هنا لمدة عامين آخرين وأواصل بذل قصارى جهدي لننجح".

وانتقل توماس مولر إلى صفوف فريق الناشئين بنادي بايرن ميونخ قادمًا من ناشئين فريق باهل في عام 2000، حيث يخوض مع البافاري عامه الـ 20 على التوالي.

وتمكن مولر في مسيرته مع الفريق الأول لبايرن ميونخ من المشاركة في 521 مباراة أحرز فيهم 195 هدفًا وصنع 186 آخرين.