كلوب : كل شيء في ماني يجعله مميزا

أشاد الألماني، يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بلاعبه السنغالي، ساديو ماني، جناح الريدز.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة «الجارديان» خلال فيلم وثائقي عن سادي ماني بعنوان «صنع في السنغال» والذي سيعرض غدًا الأربعاء: "كل شيء في ماني يجعله مميزًا، ساديو لاعب مثابر، سريع، وجيد جدا على مستوى القدمين".

وأضاف كلوب: "ماني مر بالكثير من الصعوبات للوصول إلى هنا، هذا أمرًا مميزًا حقًا".

بدأ ماني مسيرته مع ميتز في فرنسا، ثم انتقل إلى ريد بل سالزبورغ في عام 2012، وبعد فوزه بالدوري النمساوي وكأس النمسا في عام 2014 وقع مع ساوثهامبتون.

قبل أن ينتقل إلى ليفربول في عام 2016 مقابل 34 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى صفقة انتقال للاعب إفريقي في التاريخ في ذلك الوقت.