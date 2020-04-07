ألقت شرطة بنجلاديش اليوم الثلاثاء القبض على ضابط جيش متقاعد كانت محكمة قد أصدرت حكما بإعدامه قبل 21 عاما بعد إدانته باغتيال مؤسس الدولة الشيخ مجيب الرحمن عام 1975.

وقال المتحدث باسم الشرطة مسعود الرحمن إنه تم القبض على الكابتن المتقاعد عبد المجيد مجددا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء في منزل بحي ميربور في دكا.

وأفاد المتحدث بأنه تم اقتياد عبد المجيد إلى المحكمة.

وظل عبد المجيد هاربا منذ أن أدانته محكمة ابتدائية عام 1998 هو و14 شخصا آخرين وأصدرت ضدهم أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بتهمة القتل.

وأيدت المحكمة العليا في عام 2009 عقوبة الإعدام بحق 12 منهم، وبرأت الثلاثة الآخرين.

وأغتيل الشيخ مجيب الرحمن، الذي قاد حرب الاستقلال في بنجلاديش عام 1971، مع معظم أفراد عائلته على يد مجموعة من ضباط الجيش الساخطين في انقلاب أطاح بالحكومة المنتخبة.

ولم تلاحق الحكومات التالية هؤلاء القتلى. ولم تُرفع قضية اتهام بالقتل إلا بعد أن أصبحت الشيخة حسينة واجد، الابنة الكبرى لمجيب الرحمن، رئيسة للوزراء عام 1996؛ وتم إعدام خمسة من المدانين في أوائل عام 2010 بعد تولي حسينة المنصب لولاية ثانية.

وذهب سبعة آخرون للعيش في المنفى في بلدان مختلفة .