مساعد وزير التموين: كل السلع متوفرة باحتياطات كافية

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن الوزارة تستعد لشهر رمضان قبل موعده بأربعة أشهر؛ للتأكد من توافر مخزون كافي للاستهلاك للمواطنين، مشيرًا إلى أن الاستهلاك في رمضان يعادل مرة ونصف الاستهلاك في الشهور العادية.

وأضاف «حسام الدين» خلال مداخلة هاتفية لجولة أخبار «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن كل السلع متوفرة باحتياطات كافية، قائلًا إن الوزارة تتخذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية داخل السلاسل التجارية؛ لمنع الزحام والتسبب في نقل العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت توجيهات للسلاسل التجارة بخفض عدد المستهلكين داخل المتجر الواحد، الذي يتسع لألف شخص، إلى 150 وخفض عدد سيارات التسوق، مشيرًا إلى إصدار تعليمات للمواطنين المنتظرين لدورهم خارج السلاسل بمراعاة المسافات.

وأوضح معاون وزير التموين إلى أن الوزارة مدت أوقات صرف المقررات التموينية، إضافة إلى إبقاء السلاسل التجارية مفتوحة خارج قرار حظر التجوال، مناشدًا المواطنين بعدم الذهاب إلى السلاسل التجارية خلال الساعات الأخيرة من حظر التجوال فقط؛ منعًا للتكدس والزحام.