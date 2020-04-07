أحمد هيكل: أزمة كورونا تسببت في تراجع «العولمة المطلقة»

قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، إن أزمة كورونا أكدت ضرورة تشجيع الصناعات المحلية، لافتًا إلى ضرورة مواجهة ما أسماه بـ«العولمة المطلقة» التي تراجعت جرّاء الأزمة، وفقًا لقوله.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، أن العولمة ستقل حِدتها في الفترة المقبلة، متوقعًا اتجاه حكومات العالم لتخفيض الاعتماد على الاستيراد واستبداله بالصناعة والزراعة المحلية.

وتابع: «البنوك المركزية تعلمت من الأزمة المالية الماضية، ووضح ذلك لسرعة الاستجابة فيما يخص السيولة»، مستشهدًا بالبنك المركزي الفيدرالي الذي ضخ سيولة بالأسواق، من أجل تجنب سيناريو الأزمة الاقتصادية عام 2008.