عميد طب طنطا ينفي إصابة أي طبيب أو ممرضة بالمستشفى الفرنساوي بكورونا

أعلنت جامعة طنطا في بيان صحفي، منذ قليل، أن غرفة الأزمات والكوارث بالمستشفيات الجامعية، رصدت حالة مصابة بفيروس كورونا، لسيدة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس.

وأكد أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا، أن الحالة لسيدة تعمل مندوبة لإحدى الشركات المتعاقدة مع المستشفى التعليمي الفرنساوي، وليست طبيبة أو ممرضة، ونقلت إلى مستشفى العزل في كفر الزيات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية بسلامة الأطباء والممرضين والممرضات والمرضي بمستشفيات جامعة طنطا.

وأوضح أن المستشفى تعمل بكامل طاقتها، وأن أعمال التعقيم مستمرة بشكل يومي داخل كافة مستشفيات الجامعة والتنبيه على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، وأنه يتم التعامل بكل شفافية مع أي طارئ.