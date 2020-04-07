الإمارات تسجل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، رصدها 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» تعود لجنسيات مختلفة وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت الوزارة، نقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، إلى أن زيادة عدد الإصابات جاءت؛ نتيجة تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين، وعدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل حالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية يعاني من أمراض مزمنة، ذاكرة أن عدد الوفيات بسبب كورونا في الإمارات بلغ 12 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ ليصبح مجموع حالات الشفاء 186.