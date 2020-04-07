تعزيزات روسية تصل إلى مطار القامشلي في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا

استقدمت الشرطة العسكرية الروسية تعزيزات جديدة إلى قاعدتها الموجودة في مطار القامشلي شمالي محافظة الحسكة السورية، قادمة من بلدة عين عيسى شمالي الرقة.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قافلة عسكرية مؤلفة من قرابة 20 آلية ومدرعة روسية وعشرات الجنود دخلوا مطار مدينة القامشلي مساء أمس الاثنين، بعد عبورهم الطريق الدولي (حلب – الرقة – الحسكة) المعروف باسم (M4)، وذلك رغم انتشار المدرعات الأمريكية على المقطع الممتد من تل تمر إلى القامشلي، مضيفة أن مروحيات روسية بينها مروحية "مي35- إم" كانت تحلق بكثافة في السماء برفقة القافلة.