إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بمنطقة الدهار بالغردقة بـ125 مليون جنيه

قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر المهندس محمد عيسي ، إن أعمال الإحلال والتجديد التى يتم تنفيذها بمحطة " الدهار " بمدينة الغردقة بلغت 125 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الثلاثاء أعمال الإحلال والتجديد بمحطة الدهار، لمتابعة سير العمل وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين بالإضافة إلي تأمين جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للأهالي حيث يتم تنفيذ المحطة طبقا للمواصفات القياسية .

وأشار إلي أن أعمال الإحلال والتجديد شملت محطة رفع وخزان تكديس للمياه سعة 10 آلاف متر ، بالإضافة إلي إحلال وتجديد شبكة مياه منطقة حفر الباطن ، وتدعيم شبكة مياه منطقة "الدهار" حيث يتم استبدال الخطوط القديمة بخطوط "upvc " جديدة مطابقة للمواصفات القياسية لضمان جودة مياه الشرب وتحسين كميات ضخ المياه التى تصل للأهالي .

وأضاف رئيس شركة المياه أن عمليات الإحلال والتجديد التى يتم تنفيذها ، تستهدف تأهيل الشبكات لاستيعاب ضخ المياه طوال أربع وعشرين ساعة للقضاء على نظام "المناوبات".