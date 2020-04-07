مقتل جندي عراقي وإصابة آخر في هجوم لداعش بالموصل

أفاد مصدر عسكري عراقي، اليوم الثلاثاء، بمقتل جندي وإصابة آخر في هجوم لعناصر داعش جنوب شرق الموصل/400كم شمال بغداد/.

وقال العقيد علي الأعرجي من إعلام الفرقة /15 بالجيش العراقي إن"عناصر داعش هاجموا اليوم نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في جبال مخمور/90جنوب شرق الموصل/ ودارت اشتباكات انتهت بمقتل جندي عراقي وإصابة آخر واعتقال خمسة من عناصر داعش".

وفي ناحية النمرود/40كم جنوب شرق الموصل/هاجم عناصر داعش اليوم الثلاثاء أيضا نقطة تفتيش للشرطة المحلية في الناحية ماسفر عن مقتل أحد عناصر داعش وفرار ثلاثة آخرين إلى جهة مجهولة وإصابة شرطي عراقي، بحسب النقيب أحمد العبيدي من شرطة محافظة نينوى.

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تسلل عناصر داعش الذين ينفذون هجمات ضد القوات العراقية والمدنيين، على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل اكثر من عامين.