أحمد هيكل: الاقتصادات العالمية تمر بأزمة «تفاقمت» بفعل كورونا

قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، إن المؤشرات الطبية التي تبعث الطمأنينة والأمل في النفوس، هي اتجاه البعض لإنتاج مصل ضد كورونا خلال عام من الآن.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، أن الأزمة طبية بالأساس؛ لذلك يتجه العلماء للبحث عن جدوى علاج من الأدوية الموجودة على الساحة للسيطرة على كورونا، متابعًا: «الاقتصادات تمر بأزمة شديدة تفاقمت بفعل كورونا، وما يحدث هو البدايات».

وفيما يتعلق بتعافي الاقتصاد، أوضح أن ذلك يتعلق بمدة المشكلة، متابعًا: «كلما زادت مدة الركود الاقتصادي بات التعافي أصعب؛ لأن الأزمة تؤثر على مدخرات الأفراد بشكل مباشر».

وأشار إلى ضرورة التكاتف في توازن بين صحة الناس وتوظيفهم، مؤكدًا أن الأولوية هي صحة المواطنين لكن في ظل وضع تصور لطرق العيش الآمن من الناحية الاقتصادية.