خروج أخر حالة مصابة بكورونا من مستشفى العزل في الإسماعيلية

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أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خروج حالة من مستشفى العزل بالإسماعيلية من أبناء قرية السماحية التابعه لمركز بلقاس بالمحافظة؛ ليصبح إجمالى الخروج 12 حالة من الدقهلية وهي أخر الحالات المحتجزة بالمستشفى من أبناء المحافظة .

يذكر أن محافظة الدقهلية سجلت حالتي وفاة بفيروس الكورونا منذ بداية الأزمة من مركز بلقاس، وشهدت عدد من حالات الإصابة والاشتباه بالفيروس، وتم نقلهم لمستشفى العزل بالإسماعيلية والعجمي.

وتم تجهيز مستشفى العزل بمدينة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية التي بدأت عملها منذ أسبوعين لعزل المصابين بحالات فيروس كورونا المؤكدة ضمن عشرة مستشفيات خصصتها وزارة الصحة لذلك الغرض، فيما تخدم المستشفى أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وتضم المستشفى 126 سريرًا جاهزة لاستقبال المصابين، و25 سرير رعاية مركزة بالإضافة إلى 25 جهاز تنفس، و25 مونيتورًا، وأسرة حضانات في حال حدوث عمليات ولادة لأي من حالات الإصابة.

كما دفعت جامعه المنصورة بفريق طب المنصورة للمشاركة بالخدمة الطبية والتعاون مع الفرق الطبية بوزارة الصحة في دعم المصابين بفيروس كورونا بمستشفى العزل بتمي الأمديد، والتي خصصتها وزارة الصحة لاستقبال الحالات الإيجابية للإصابة بالفيروس داخل محافظة الدقهلية.

ويستمر عمل الفريق لمدة 14 يومًا، حيث تم إرسال فريق مكون من 8 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف التخصصات بكلية الطب.