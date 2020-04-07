الري: تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن «التحول الرقمي» وميكنة الخدمات

أكدت وزارة الموارد المائية والري، أنه في ظل اتجاه الدولة لميكنة العمل، فإن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في مجال "الرقمنة" ، حيث تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي برئاسة المهندسة أمل جاسر، مدير عام مركز المعلومات.

وذكرت وزارة الري- في بيان اليوم الثلاثاء- أنها قامت بتنفيذ برنامج تدريبي مكثف، وعدد من ورش العمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، حيث قام فريق بحصر "الخوادم " ومواصفاتها الفنية ، وأعداد أجهزة الحاسب الآلي والمواقع الإلكترونية التي تستضيفها الوزارة، كما تم تصميم عدد من التطبيقات التخصصية ، وبرامج قواعد البيانات اللازمة لتشغيل دولاب العمل، حيث تم اختبار جميع التطبيقات الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها داخل البيئة الاختبارية المعدة من قبل وزارة الاتصالات تمهيدا لاستضافتها على الخوادم المركزية للحكومة.

وأشارت إلى أنه تم إنشاء وتوفير بريد إلكتروني حكومي للعاملين بوحدات التحول الرقمي ، وكافة الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، كما تم إنشاء "لجنة للرقمنة " داخل الوزارة ، برئاسة الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة لتولي مهام الإعداد الداخلي للمراحل التنفيذية لعملية الرقمنة ، وحصر الوثائق ، وعمل الاستبيان الخاص بتحديد أعدادها وأنواعها.

كما قامت وزارة الري - وفقا للبيان - بإنشاء عدد من التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها ، مثل تطبيقات متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية وغيرها، كما قامت بإنشاء "منصة جغرافية " يتم من خلالها تجميع البيانات الحقلية ، وعرض بيانات الترع والمصارف وبيانات منشآت الحماية من أخطار السيول ، وبيانات مناسيب المياه، وكذلك محطات الرفع وتطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية ، وأيضا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة.

وتسعى الوزارة حاليا إلى "ميكنة " الخدمات التي تقدمها للجمهور، حيث يوجد بالفعل بعض الخدمات الخاصة بالوزارة على موقع الخدمات العامة مثل: طلب إنشاء أو تكثيف شبكات صرف مغطى وطلب إنشاء محطة صرف وطلب تمرير مسقى وطلب ري أراض جديدة، وطلب صرف مخلفات أو معالجة صرف وطلب تصريح بإقامة مباني أو ترخيص حفر بئر أو تجديد ترخيص أو تقنين مصدر ري جوفي.

ولفت - البيان - إلى أن وزارة الموارد المائية والري لازالت مستمرة في التطوير والتحديث للوصول إلى العمل من خلال بيئة رقمية متكاملة.