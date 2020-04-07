استقالة وزير البحرية الأمريكي بسبب كورونا

قدم وزير البحرية الأمريكي بالوكالة توماس مودلي، اليوم، استقالته بسبب التعامل مع حاملة الطائرات التي ظهرت عليها إصابات بفيروس كورونا، بعد تصريحات مسيئة لقائدها المقال بريت كروزير.



وحسب موقع "بوليتيكو"، فقد عرض القائم بأعمال وزير البحرية توماس مودلي الاستقالة، اليوم، بعد ضجة حول خطاب طاقم حاملة الطائرات المصابة بالفيروس التاجي "يو إس إس ثيودور روزفلت"، وفقا لمسؤول كبير في الدفاع على علم بالأمر.



وقال المسؤول، إن مودلي قدم استقالته إلى وزير الدفاع مارك إسبر، وأضاف "لا إسبر ولا البيت الأبيض ضغطا على مودلي للاستقالة"، وفقا لقناة "روسيا اليوم"