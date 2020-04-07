«تعليم المنيا»: عايشنا بعض طلاب أولى ثانوي أثناء تأدية الامتحان داخل منازلهم

قال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، إن مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا تتابع لحظة بلحظة طلاب الصف الأول الثانوي أثناء تأديتهم الامتحان التجريبي، حيث أدى الطلاب خلال اليومين الماضيين (الأحد والاثنين) امتحاني اللغة العربية واللغة الإنجليزية على التوالي، وقام فريق توجيه عام الإعلام التربوي بمعايشة بعض الطلاب أثناء تأدية الامتحان، ورصد أي مشكلات قد تواجههم، لافتا إلى أن كاميرا الإعلام التربوي لم تسجل أي صعوبة في أداء امتحان المادتين، أو أي مشكلة في الدخول على منصة الامتحان.

وأوضح عزب، أن الطالب يستطيع الدخول على منصة الامتحان سواء من خلال شريحة الإنترنت التي يحصل عليها من مقر توزيعها في المدرسة التي تم تخصيصها في الإدارات التعليمية التابعة لها مدرسة الطالب، وأيضا من خلال شبكة الـ"واي فاي"، وأنه لا يوجد ضرر أو مشكلة إذا استخدم الطالب شبكة النت الأرضي في الدخول على منصة الامتحان.

وأشار عزب إلى أن الوزارة قد أتاحت ميزة جديدة ستطبق فقط في الامتحانات الإلكترونية المنعقدة حاليا لطلاب الصف الأول الثانوي خلال شهر أبريل لعام 2020، وهي "إضافة خاصية جديدة للامتحان الإلكتروني التجريبي، تُمكّن الطالب من مراجعة إجاباته بالإجابات الصحيحة"، موضحا أنه بمجرد الضغط على أيقونة إغلاق في الشاشة النهائية لتسليم الامتحان بعد الإجابة عليه، ستظهر شاشة مراجعة توضح إجابات الطالب وبجوارها الإجابة الصحيحة؛ لتمكن الطالب من مراجعة إجاباته دون أن تمكنه من العودة لتغيير إجاباته، متابعا أن هذه الخاصية متوفرة فقط في الامتحانات التجريبية، ولن تكون متوفرة في امتحانات نهاية العام.

وتابع عزب أنه خصص أرقام تليفونات للتواصل الفوري والفعال لحل أي عقبة قد تواجه الطلاب، وهي: للتواصل على التليفون الأرضي: 2355131 / 086، وللتواصل على الواتس آب: 01022304382.