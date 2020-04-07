رئيسة وزراء نيوزيلندا تعاقب وزير الصحة لانتهاكه قواعد الحجر الصحي

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الثلاثاء، أنها ستعاقب وزير الصحة، ديفيد كلارك، على الرغم من أنها ستبقيه في منصبه، بسبب انتهاكه قواعد الحجر الصحي التام المفروض على المواطنين من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت أرديرن - في بيان لها أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية: "في الظروف العادية كنت سأقيل وزير الصحة. ما فعله خطأ وليس لديه أي أعذار. لكن أولويتي الآن هي كفاحنا الجماعي ضد (كوفيد-19)".

كما أشارت إلى أنه من غير الممكن في ظل الظرف الراهن أن تتحمل البلاد حدوث اضطراب هائل في القطاع الصحي، لذلك سيستمر الدكتور كلارك في منصبه، لكنه سيفقد دوره كوزير مساعد للمالية وسيهبط إلى أدنى جزء في سلم الحكومة.

من جانبه، قال وزير الصحة النيوزيلندي، في بيان له، "إنه في الوقت الذي نطالب فيه الشعب النيوزيلندي بتقديم تضحيات تاريخية، خيبت ظن الفريق الحكومي".

وكان كلارك قد تقدم باستقالته بعد معرفة أنه كان يسير مع عائلته في شاطئ يبعد 20 كلم عن منزله خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد صدور أمر الحجر.

يُشار إلى أن نيوزيلندا، التي فرضت الحجر الصحي على المواطنين في 14 مارس الماضي سجلت 1160 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، بما في ذلك حالة وفاة واحدة.