سوريا: 19 إصابة وحالتا وفاة بفيروس كورونا منذ بداية ظهوره وحتى الآن

أعلنت وزارة الصحة السورية أن حصيلة الإصابات المسجلة حتى اليوم الثلاثاء بفيروس كورونا بلغت 19 إصابة شفي منها 3 ، فيما توفيت حالتان، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" .

وكانت الوزارة قد أعلنت في 29 مارس الماضي تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في سوريا فيما تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في 22 من الشهر الماضي لشخص قادم من خارج سوريا.

وكانت الحكومة السورية قد أصدرت قراراً يقضي بتمديد تعليق الأنشطة الثقافية في المراكز الثقافية ودار الأوبرا وكل الأنشطة الأخرى التي تترافق مع تجمعات بشرية حتى إشعار آخر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للتصدي للفيروس.

يذكر أن الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا كان قد قرر حظر تجوال المواطنين في جميع أنحاء سوريا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الساعة الـ 6 من صباح اليوم التالي اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر.