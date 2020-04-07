مر العديد من النجوم والأساطير على البريميرليج، منذ انطلاقته في عام 1992، وبرز اسم أكثر من لاعب طوال السنوات الماضية، وكان من بين تلك الأسماء نجم الفراعنة محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

شبكة "ESPN" الأمريكية نشرت اليوم الثلاثاء، تقريرًا مطولًا عن أفضل 50 صفقة جاءت إلى تاريخ البريميرليج منذ عام 1992 وإلى وقتنا هذا.

واختارت الشبكة العالمية، اللاعبين أصحاب أفضل 50 صفقة في تاريخ البريميرليج، وفقا للعديد من العوامل على رأسها، إنتاج اللاعب، وتاريخه مع النادي، والألقاب التي لعب دورًا في الفوز بها، وهل تم بيعه بمقابل مادي كبير بعد رحيله، بالإضافة للعديد من العوامل الأخرى.

كما اعتبرت الشبكة في قياسها على أن ليفربول بطل الدوري الإنجليزي، بسبب قرب الأخير بشكل كبير من اللقب قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.

وجاء محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الـ17، ووقع معه ليفربول من روما الإيطالي، في صفقة كلفت خزينة الريدز نحو 38 مليون يورو.

وذكرت الشبكة أن صلاح حقق دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في الموسم الماضي، واعتبرت أنه حقق الدوري الإنجليزي هذا الموسم وهما أغلى بطولتين يمكن أن يحققهما اللاعب المصري مع الفريق.

واستطاع صلاح أيضا الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي في مناسبتين، وينافس للموسم الثالث على لقب الهداف، كما أنه نجح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا بموسم 2017 – 2018.

واحتل المركز الأول في تصنيف الشبكة العالمية، النجم الفرنسي تيري هنري مهاجم أرسنال السابق، والذي انتقل للجانرز عام 1999 قادما من يوفنتوس في صفقة كلفت خزينة النادي اللندي.

أما جاء بالمركز الثاني فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي، والمركز الثالث الفرنسي باتريك فييرا نجم وسط أرسنال السابق، وبالمرتبة الرابعة سيرجيو أجويرو المهاجم التاريخي لمانشستر سيتي.

ويأتي النجم البلجيكي إيدين هازارد في المركز الخامس، بينما إيرك كانتونا المركز السادس، ويأتي واين روني في المركز السابع، فيما يحل كريستيانو رونالدو بالمرتبة الثامنة، ويأتي تاسعا روي كين، ثم بالمركز العاشر الإيفواري ومهاجم تشيلسي السابق ديديه دروجبا.