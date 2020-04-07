لوفتهانزا تغلق شركتها جيرمان وينجز بسبب أزمة كورونا

الأكثر قراءة
ممثل الصحة العالمية: إصابات كورونا داخل مصر قليلة لكنها ستزيد
تحولت نتيجتها لسلبية.. مصادر طبية تكشف تفاصيل وفاة أول حالة مصابة بكورونا في الغربية
«صدر دمنهور»: تأكيد 7 إصابات بكورونا.. ولا نأخذ مسحات لشخص بلا أعراض حتى لو كان مخالطا
بالفيديو.. نجل سيدة الإسكندرية المتوفاة بكورونا يكشف حقيقة رفض استلام جثمانها
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، اليوم الثلاثاء، إغلاق شركتها جيرمان وينجز التابعة للمجموعة بسبب أزمة كورونا.
كما أعلنت الشركة أيضا عن وقف عمل العديد من الطائرات التابعة لشركات فرعية أخرى.