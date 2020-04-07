لوفتهانزا تغلق شركتها جيرمان وينجز بسبب أزمة كورونا

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أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، اليوم الثلاثاء، إغلاق شركتها جيرمان وينجز التابعة للمجموعة بسبب أزمة كورونا.

كما أعلنت الشركة أيضا عن وقف عمل العديد من الطائرات التابعة لشركات فرعية أخرى.