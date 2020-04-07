محافظة القاهرة: غلق مصنع مخالف بالبساتين وإزالة عقارين بالخليفة و75 منزلا وعشة بالنزهة

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى البساتين، اليوم، وللمرة الثانية خلال أسبوع، من غلق وتشميع أحد المصانع التي تعمل بدون ترخيص بعمارات الأموال العامة بالمعادي الجديدة، حيث يقوم المصنع بتصنيع مواد كيماوية غير مطابقة للمواصفات بغرض الربح السريع مستغلًا حاجة المواطنين إليها، وتم تسليم المخالفين إلى الشرطة وغلق المصنع وتشميعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحبه.

وذكرت محافظة القاهرة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتعليمات خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بشن حملات يومية لمراقبة الأسواق، لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة والمرور الدورى على ما تم غلقه من منشآت مخالفة؛ للتأكد من عدم عودتها للعمل مرة أخرى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين يحاولون استغلال الأزمة فى التربح بغير وجه حق، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وفي سياق متصل، وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بإزالة كافة الإشغالات والمباني المتعارضة مع خط سير كوبري محور عين الحياة وبتوجيهات من جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، تم اليوم تحت إشراف حاتم السبع رئيس حي الخليفة تنفيذ أعمال هدم العقارين رقم "٣ و٥" حارة زغلول من شارع الغفاري الإمام الليثي، وذلك لتعارضهما مع خط سير كوبري متحف الحضارة، وذلك بحضور سكرتيرعام الحي وإدارة الإزالات ومقاول الهدم بالحي.

ومن جانبه، تابع نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، اللواء ابراهيم صابر، أعمال البدء في إزالة ٧٥ منزلا وعشة بدون ترخيص على شريط السكة الحديد بمنطقة الهايكستب بحي النزهة ونقل السكان لوحدات بديلة بمدينة النهضة بالسلام، مضيفًا أنه تم إزالة 23 منزلا وعشة وتسكين الأسر، وذلك تمهيداً لأعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.