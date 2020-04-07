 مقتل 15 من عناصر طالبان جنوب أفغانستان - بوابة الشروق
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مقتل 15 من عناصر طالبان جنوب أفغانستان

كابول - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 7 أبريل 2020 - 9:37 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 7 أبريل 2020 - 9:37 ص

تصدت القوات الخاصة الأفغانية لهجوم شنته حركة طالبان في إقليم هلماند جنوب البلاد وقتلت 15 من عناصر الحركة.

وقال فيلق العمليات الخاصة الأفغاني -في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء- إن مسلحي طالبان حاولوا شن هجوم ضد القوات الأفغانية في منطقة واشير بإقليم هلماند، غير أن القوات تصدت للهجوم وقتلت 15 من مسلحي الحركة خلال هذه العملية.

كما اعتقلت القوات الخاصة أحد القادة البارزين بالحركة وفقا للبيان، مضيفا أنه تم مصادرة بعض الأسلحة والذخائر المملوكة لطالبان.

ولم يصدر عن حركة طالبان أي تعليق على هذه التقارير حتى الآن.

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