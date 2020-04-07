 مستقبل وطن بالوادي الجديد يطلق مسابقة يومية للتوعية بأضرار كورونا - بوابة الشروق
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مستقبل وطن بالوادي الجديد يطلق مسابقة يومية للتوعية بأضرار كورونا

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
عمرو بحر:
نشر فى : الثلاثاء 7 أبريل 2020 - 8:26 م | آخر تحديث : الثلاثاء 7 أبريل 2020 - 8:26 م

أعلن حزب مستقبل وطن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مسابقة ثقافية لتوعية المواطنين بفيروس كورونا في محافظة الوادي الجديد.

وأشار النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد إلى انطلاق مسابقة ثقافية، على صفحة الحزب بالمحافظة بموقع التواصل الاجتماعي بالمحافظة يوم السبت 11 أبريل الجاري، وتتضمن نشر أسئلة عن طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، عبر صفحة المحافظة وتلقي الإجابات عليها من المواطنين.

وأضاف عبدالقادر أنه سيتولى تمويل المسابقة بهدف نشر الوعي بين جماهير المحافظة بطرق الوقاية من فيروس كورونا وبالتعاون مع مديرية الصحة والتي تتولي تحديد الفائز والإجابة الصحيحة على الصفحة لضمان الشفافية والحيادية.

ولفت تامر إلى أن المسابقة تتضمن طرح سؤال يومي بجائزة رمزية تقدر بـ100 جنيه للفائز من أبناء المحافظة، وسيطرح 30 سؤالا بإجمالي 30 فائزًا، وترسل للفائز في موقعه سواء باليد أو عن طريق شحن رصيد لهاتف محمول أو تحويل عبر خدمة "الكاش"، وذلك بالاتفاق مع الفائز عبر إرسال رسائل عن طريق صفحة الحزب أو ترك رقم هاتفه من خلال التواصل مع صفحة الحزب بالوادي الجديد.

يأتى ذلك تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.


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