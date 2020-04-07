آلاف الأفغان العالقين في باكستان يعودون لبلادهم في مشاهد فوضوية

عبر آلاف الأفغان الذين تقطعت بهم السبل في باكستان، خلال جائحة فيروس كورونا، الحدود عائدين إلى بلادهم دون الخضوع للفحوصات الطبية للكشف عن الفيروس، وفقا لما أعلنه مسؤولون اليوم الثلاثاء.

وفي مشاهد فوضوية، اندفع الآلاف من المهاجرين عبر معبرين رئيسيين في باكستان إلى داخل أفغانستان، في تورخام وشامان ، بعد إعادة فتحهما مؤقتًا أمام حركة المرور.

وقال عطا الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم إقليم ننكارهار، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن ما يصل إلى 9 آلاف شخص احتشدوا في معبر تورخام ، الذي يربط شمال شرق باكستان بإقليم نننكارهار في أفغانستان.

وأضاف خوجياني أن الحشود اخترقت الحاجز ، مما حال دون قيام السلطات بفحص الأفراد وعزل أولئك الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا.

وقال مسؤول آخر، إن أيا من أولئك الذين عبروا إلى الأراضي الأفغانية لم يتم وضع اختام خروج أو دخول على جوازات سفرهم.

وسجلت باكستان 4005 حالة إصابة بكورونا و55 حالة وفاة وفق موقع كورونا ميتر الذي يرصد حالات الإصابة والوفيات بكورونا في جميع أنحاء العالم.