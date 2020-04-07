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بالفيديو.. عودة الحياة إلى المتنزهات في الصين

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 7 أبريل 2020 - 11:15 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 7 أبريل 2020 - 11:15 ص


عرضت فضائية «الحدث»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر عودة الحياة مرة أخرى إلى المتنزهات في شانغهاي بالصين.
وأظهر الفيديو تجول عدد كبير من المواطنين في أحد الحدائق، في مظاهر احتفالية بالانتصار على فيروس كورونا المستجد.

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