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عرضت فضائية «الحدث»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر عودة الحياة مرة أخرى إلى المتنزهات في شانغهاي بالصين.وأظهر الفيديو تجول عدد كبير من المواطنين في أحد الحدائق، في مظاهر احتفالية بالانتصار على فيروس كورونا المستجد.