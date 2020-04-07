هجر جميع السياح ذلك الفندق الـ5 نجوم بإحدى جزر المالديف هروبًا من فيروس كورونا، ولكن العروسين راؤول وأوليفيا دفريديس لم يتمكنا من المغادرة ليبقيا في شهر عسلهما أسيري المياه الزبرجدية والأكواخ المرفهة التي لطالما خطفت عقول كل العرسان لدى مشاهدتها على صفحات المجلات.

وبحسب صحيفة "نيو يورك تايمز" وصل الزوجان الجنوب أفريقيين للمالديف يوم الأحد 22 مارس بعد طمأنة متعهد السفر لهما بأنه حتى إذا تفشى كورونا في المالديف فستعيدهم جنوب إفريقيا على رحلة خاصة ليمضي العروسين قدما بسفر كان مقرر له أن يطول 6 أيام ليس أكثر.

وبعد 3 أيام من إقامتهما بالمنتجع الفاخر تلقى العروسين خبرًا صادمًا بأن جنوب إفريقيا ستغلق مطارها باليوم التالي ولأنهما يعلمان أن العودة لبلدهما ستستغرق على أقل تقدير يوما من السفر لقطر ومنها لبلدهما، ولكنهما فكرا بالمحاولة وركوب أول قارب لعاصمة المالديف للبحث عن طائرة ولكن لحظهما أغلقت المالديف مطاراتها بنفس الوقت بعد ما أجلت آخر سياح أمريكيين فى رحلة استثنائية.

ويمكث الزوجان سيدين على أرض تلك الجزيرة التي يحوي فندقها 180 غرفة ثمن الليلة في إحداها 750 دولارًا لكن الأيام تمضى طويلة وبإمكان الزوجين الاستمتاع بخصوصية كاملة ليقضيا نهارهما ممددين على الأرائك الوفيرة قرب حمام السباحة.

وأما عمال وموظفي الفندق فبموجب القرار الحكومي بالمالديف يمنع على أي منهم العودة للحجر الصحي في المنزل إلا بعد مغادرة آخر سائح للمنتجع لذا فطاقم العمل متواجد بالكامل.

أما عمال النظافة فيأتون لترتيب غرفة العروسين 5 مرات يوميا، فيما يعد فريق الطباخين عشاء على الشموع للعروسين على الشاطئ وفرقة الرقص لا زالت تؤدي عروضها في المطعم لجمهور مؤلف من عروسين وحيدين.

وفي الإفطار يدور 9 جرسونات حول طاولة العروسين بين حين وآخر لتفقد طلباتهما بينما يحلق الطباخون والمديرون حول العروسين أينما ذهبا لمعرفة احتياجاتهما كمعجبين يلاحقون ممثلا وأثناء تحدث العروسين لا تتوقف أكواب الكوكتيل الترحيبي عن النزول إلى طاولتهما، وأما مرشد الغوص الخاص بالمنتجع فهو يتوسل للعروسين كل ما رآهما ليصحباه برحلة غوص.

وتقول أوليفيا، إنه من الممتع البقاء في هدوء كامل على الشاطئ وسط الكراسي الفارغة والشمس الاستوائية الساطعة والمياه الزرقاء غير المنتهية في الأفق، مضيفة أنها تسلي وقتها بلعب تنس الطاولة والبلياردو مع زوجها الذي يشارك طاقم الفندق مباريات كرة القدم في المساء.

وتضيف أوليفيا أن أكثر ما يخيفها هو المقابل الباهظ الذي سيدفعانه جراء إقامتهما بذلك الفندق الغالي، مستطردة: "كلنا يتمنى أن يحبس في جزيرة استوائية بمفرده مع من يحب ولكن ثمن ذلك يكون باهظا في الأغلب".

ويوم الأحد أُخطرت السفارة الجنوب إفريقية العروسين بأنها ستعطي المواطنين العالقين فرصة أخيرة لتجمعهم بجزيرة أخرى قبل أن تخطط كيف ترسل رحلة جوية لجلبهم.

وبعد وداع طاقم الفندق، ذهب العروسين على متن قارب لمدة ساعتين لجزيرة أخرى فيها فندق 5 نجوم مثل الذي غادراه ولكن بصحبة 20 مواطنًا جنوب إفريقي آخر بدون علم حول موعد العودة للوطن.

ووعدت السلطات المالديفية بتخفيض وتدعيم أسعار الإقامة للسياح العالقين كنوع من التعويض.

وأما عمال الفندق الذي غادره العروسين فعليهم البقاء بنفس المكان لأسبوعين كنوع من الحجر الصحي قبل العودة للمنزل ولكن الرواتب الشهرية لم تنقطع طوال الفترة.