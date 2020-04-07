ألمانيا تعتزم إيواء 50 قاصرا من مخيمات اللاجئين في اليونان

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تعتزم ألمانيا إيواء 50 قاصرا بدون مرافق من مخيمات اللاجئين في الجزر اليونانية، في الأسبوع المقبل.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الثلاثاء، أن حكومة ولاية سكسونيا السفلى وعدت بإمكانية إيداعهم لديها في حجر كورونا لمدة أسبوعين.

ومن المنتظر أن يتم توزيعهم على عدة ولايات في أعقاب انتهاء فترة الحجر الصحي.

ويشاع أن ألمانيا تعتزم التعاون مع لوكسمبورج، التي وعدت بإيواء 12 طفلا ومراهقا، في استئجار طيران عارض لهذا الغرض.

وتعتزم ألمانيا في المستقبل القريب استقبال المزيد من القاصرين من اليونان، وكان الائتلاف الحاكم قد قرر في الشهر الماضي إحضار ما يتراوح بين 1000 إلى 1500 طفل من اليونان إلى ألمانيا ورعايتهم.

وحسب قرار الائتلاف، فإن هذا الإجراء يتعلق بالأطفال الذين يعانون مرضا شديدا أو الذين ليس معهم مرافق أو الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما.

يشار إلى أن ثماني دول تابعة للاتحاد الأوروبي كانت أعلنت في مارس الماضي استعدادها المبدئي لإيواء قاصرين بدون مرافق ومهاجرين آخرين من اليونان.

وهذه الدول هي ألمانيا وفرنسا وايرلندا والبرتغال وفنلندا ولوكسمبورج وكرواتيا وليتوانيا.

وتشارك المفوضية الأوروبية في جهود تنفيذ هذه العملية، من خلال اختيار الأطفال على سبيل المثال وحجز الرحلات.

ويُعْتَقَد أن بعض الدول أرجأت تنفيذ إيواء هذه الأطفال إلى وقت لاحق بسبب أزمة كورونا.