عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد تعافي سيدة إيرانية تبلغ من العمر 102، من فيروس كورونا.

وظهرت السيدة فيديو في أحد مستشفيات طهران، وهي تتناول الطعام، وتبدو في صحة جيدة.



