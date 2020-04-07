 فيديو.. تعافي معمرة تبلغ 102 عام من فيروس كورونا - بوابة الشروق
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فيديو.. تعافي معمرة تبلغ 102 عام من فيروس كورونا

نور ر شوان
نشر فى : الثلاثاء 7 أبريل 2020 - 11:03 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 7 أبريل 2020 - 11:03 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد تعافي سيدة إيرانية تبلغ من العمر 102، من فيروس كورونا.
وظهرت السيدة فيديو في أحد مستشفيات طهران، وهي تتناول الطعام، وتبدو في صحة جيدة.


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