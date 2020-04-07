بابا الفاتيكان يصلي من أجل الأبرياء الذين يتعرضون لأحكام ظالمة

في عظة بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، صباح اليوم الثلاثاء، في بيت القديسة مرتا بالفاتيكان، قال إنه يود الصلاة من أجل الأبرياء المظلومين بسبب الاضطهاد والذين يتعرضون للأحكام الظالمة، وفقا لإذاعة الفاتيكان.

وأشار البابا في عظته، التي تأتي وسط "الأسبوع المقدس" الذي يسبق عيد الفصح يوم الأحد المقبل، إلى الاضطهاد الذي تعرض له يسوع.

لكن العظة جاءت بالمصادفة في اليوم الذي نال فيه وزير مالية الفاتيكان السابق الكاردينال جورج بيل براءته في أستراليا من تهم التحرش الجنسي بالأطفال بعد أن أدين وصدر بحقه حكم بالسجن 6 سنوات، حيث غادر السجن اليوم بعد أن قضى أكثر من 400 يوما خلف القضبان.

وبسبب وباء كورونا، تم إلغاء الكثير من احتفالات أسبوع الفصح، كما لم تعد الفعاليات البابوية الاعتيادية مثل صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد والمقابلة البابوية العامة يوم الأربعاء أو حتى إلقاء العظات البابوية مفتوحة للجمهور في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، وبدلا من ذلك يتم بثها عبر الإنترنت.