رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية يرحب بقرار الأندية فيما يخص رواتب اللاعبين

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رحب جيوفاني مالاجو رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم فيما يتعلق برواتب اللاعبين خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال مالاجو لمحطة "سينترو سونو" الإذاعية أنه يعتبر أن اتخاذ القرار بالإجماع "ليس عاديا" وأشاد به ، حيث من شأنه معالجة مسألة تعامل الأندية مع الرواتب "على الأقل من وجهة نظرها في علاقتها مع اللاعبين".

ووافقت أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم على القواعد الإرشادية لمخطط تعليق رواتب المدربين واللاعبين حتى أربعة أشهر في حالة إلغاء الموسم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرته رابطة الدوري الإيطالي اليوم الاثنين.

وستتأثر الرواتب على مدار شهرين حال استئناف موسم 2019 /2020 والذي توقف في التاسع من الشهر الماضي قبل 12 جولة على نهايته وتعرض كأس إيطاليا لنفس المصير خلال جولة المربع الذهبي، علما بأن إيطاليا تعيش حالة من الانغلاق حتى 13 ابريل الجاري.

وأوضحت الرابطة أن الأندية تناقش استقطاعات الرواتب مع منتسبيها ، باستثناء يوفنتوس الذي اتفق مع لاعبيه على تعليق رواتب لأربعة أشهر.

الأندية العشرين لدوري الدرجة الاولى الإيطالي التي أجرت الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس، بحثت أيضا التوصيات الأخيرة من الاتحاد الإيطالي للأطباء الرياضيين.

وعانى 16 لاعبا بدوري الدرجة الأولى من فيروس كورونا المستجد.