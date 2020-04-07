الصندوق العالمي للطبيعة: تدمير البيئة يزيد من انتشار مسببات الأمراض

حذر الصندوق العالمي للطبيعة من زيادة المخاطر الصحية الناجمة عن تدمير البيئة.

وجاء في تحليل للصندوق -نُشر اليوم الثلاثاء- أن احتمالية انتقال مسببات الأمراض، مثل الفيروسات، من الحيوانات البرية والمنزلية إلى الإنسان قد تزيد بسبب تدمير وتغيير الأنظمة البيئية الطبيعية والاتجار غير الشرعي وغير المنظم في الأنواع البرية والظروف غير الصحية لأسواق الحيوانات.

وطالب الصندوق بالتفكير في صحة الإنسان والحيوانات البرية والبيئة، مضيفا أن الطبيعة السليمة "حصن ضد مسببات الأمراض الجديدة والجوائح".

وطالب الصندوق ألمانيا بالعمل على وقف القطع الجائر للغابات على مستوى العالم والحفاظ على بيئة الحيوانات البرية، إلى جانب مكافحة الاتجار في الحيوانات البرية واللحوم البرية خاصة في الدول النامية والصاعدة.

وبحسب بيانات الصندوق، فإن نحو 60% من كافة الأمراض المعدية المعروفة اليوم حيوانية المنشأ، حيث انتقلت في وقت ما من الحيوانات إلى الإنسان، مثل السعار والسارس وإيبولا.

جدير بالذكر أن أول رصد لفيروس "سارس-كوف-2" المسبب لمرض "كوفيد-19" كان في سياق سوق للحيوانات البرية في الصين.