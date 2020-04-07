قالت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، اليوم الثلاثاء، إن الصين قد تجاوزت الولايات المتحدة، لأول مرة، في عدد طلبات براءات الاختراع في العام الماضي.

وذكرت المنظمة العالمية إن الصين قدمت 59 ألف طلب براءة اختراع في عام 2019، أي بنحو ألف طلب أكثر من الولايات المتحدة. وكانت الولايات المتحدة تأتي على رأس الترتيب في كل عام، منذ عام 1978.

ومن جانبه، أوضح المدير العام للمنظمة، فرانسيس جوري، في جنيف اليوم الثلاثاء، أن صعود الصين السريع إلى القمة يؤكد تحول التركيز على الابتكار إلى الشرق.

وقالت المنظمة إن أكثر من نصف طلبات البراءات جاءت من آسيا. وأحتلت اليابان المركز الثالث في التصنيف العالمي، كما جاءت ألمانيا في المركز الرابع، بواقع 19 ألف و350 طلبا.

ووجدت تركيا نفسها بين أهم 15 دولة، لأول مرة، بعد أن حققت لأول مرة زيادة كبيرة بلغت نسبتها 46%.