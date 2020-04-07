أحمد أحمد: أحيي العاملين بالصحة في أفريقيا والعالم على جهودهم لمكافحة كورونا

تقدم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، بالتحية لجميع العاملين في مجال الصحة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة والموافق اليوم الثلاثاء، 7 أبريل.

ونقل الموقع الرسمي للكاف رسالة أحمد أحمد للعاملين بمجال الصحة والتي قال خلالها:«أحمل لكم كل التحيات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، خلال هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم».

وأضاف:«دعونا لا نتخلى عن حذرنا في مكافحة فيروس كورونا المميت (COVID-19) ، الذي هز كل مؤسسة في العالم».

وواصل:«في هذه المعركة ، كما هو الحال في كل مباراة، كان الفريق الأفضل فريق هو العاملين في مجال الصحة. التضحيات التي تستمرون في تقديمها والدعم المقدم للمرضى إلى درجة المخاطرة بحياتكم كانت أمور أسطورية».

وأكمل:«بمناسبة يوم الصحة العالمي قال الملجاشي:«أحيي جميع العاملين بمجال الصحة في أفريقيا وبقية العالم على الجهود الشجاعة والمثابرة خلال هذه الفترة الصعبة من حياتنا».

وأتم:«أنتم الأبطال الحقيقيون لهذه المباراة المهمة في حياتنا.انتم لستم وحدكم. أفكارنا وصلواتنا معكم من أجل صحتكم وسلامتكم».