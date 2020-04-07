لوكسمبورج توافق على استقبال 12 قاصرا من مخيمات اللاجئين باليونان

أعلن وزير الهجرة اليوناني جيورجوس كوموتساكوس، اليوم الثلاثاء، أن اليونان ولوكسمبورج اتفقتا على نقل 12 قاصرا بدون أبائهم إلى لوكسمبورج، وذلك ضمن خطة لتوزيع اللاجئين في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وقال كوموتساكوس، في بيان: "لقد تم الاتفاق على ذلك في محادثة هاتفية مع وزير خارجية لوكسمبورج جان اسلبورن"، مضيفا: "إن ذلك يعد مثالا إيجابيا للدول الأوروبية الأخرى التي أعربت عن رغبتها في استقبال قصر".

ومن المقرر أن تتم عملية النقل خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

ويُذكر أنه لا توجد معلومات بشأن الموقع الحالي للأطفال، وأن العشرات من المخيمات التي تستضيف نحو 100 ألف مهاجر في اليونان، الكثير منها مزدحما بطريقة سيئة للغاية.