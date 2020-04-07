قيادة عمليات بغداد تستلم مقر مستشاري التحالف الدولي



أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن استلامها مقر مستشاري التحالف الدولي في بغداد.

وذكرت القيادة العمليات المشتركة -في بيان لها أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء اليوم الثلاثاء- أنه بناءً على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرى اليوم الثلاثاء السابع من نيسان استلام مقر مستشاري قوات التحالف الدولي (الفرنسيين) في قيادة الفرقة السادسة الذي كانوا يشغلونه في العاصمة بغداد.

وأضافت أن الاستلام تم وفق إلتزام التحالف الدولي بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقية.

يذكر أن قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت صباح اليوم انها ستستلم موقعا عسكريا من التحالف الدولي غربي بغداد ايضا .