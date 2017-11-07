صحيفة سعودية: دور بارز للمملكة في مواجهة الإرهاب والتطرف والتعصب

أشادت صحيفة "البلاد" السعودية، بدور المملكة البارز في مكافحة الإرهاب والتطرف والتعصب، حيث يحسب للمملكة التي أسست قبل 10 سنوات مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أنها تدرك مسؤلوياتها الأخلاقية والإنسانية في مكافحة الإرهاب ليحيا الإنسان بعيدا عن أي مظاهر تطرف أو عصبية.

وقالت الصحيفة -فى افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان (مكافحة الإرهاب العالمي- "لعل الدعوات المتكررة من المملكة بشأن تعزيز الحوار بين أتبارع الأديان، يأتي في ذات النسق الرامي إلى تقريب الفجوات، واقامة مجتمعات متصالحة هدفها إحياء النفس البشرية، وذلك ينبع من الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وكرامته وقيمه، والإيمان بالمساواة في الحقوق بين الرجال ‏والنساء والمساواة بين الدول الكبيرة والصغيرة".

وتابعت: "لكن تحقيق ذلك يتطلب تضافر الجهود من كل الدول لتشجيع الانسجام والتسامح وإعادة التأكيد على مبادئ الاحترام المتبادل الذي يسهم بشكل كبير ‏في الاستقرار والسلام".