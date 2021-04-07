رئيس مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية: المشروع وفر 4200 فرصة عمل مباشرة

قال المهندس سامح العكاري، رئيس مجلس إدارة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بنهاية عام 2016 إنشاء مشروع متكامل يشمل أحدث التكنولوجيا للاعتماد عليه كأداة رئيسية لخطة الدولة في الشمول الرقمي.

وأضاف عكاري، خلال كلمة ضمن فعاليات افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، صباح الأربعاء، أن أكثر من 100 شركة انتهت من الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية لإنشاء المجمع خلال عامي 2018 و2019، موضحًا أن المجمع وفر 4200 فرصة عمل مباشرة و13 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

ولفت إلى اختيار الكوادر البشرية من مختلف التخصصات والاعتماد بصورة أساسية على الشباب حديثي التخرج في العملية الإنشائية، وتأهيلهم ببرنامج تدريبي نظري وعملي بخبرات أجنبية ومحلية.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية المُقام على طريق القاهرة – السخنة، والمتخصص في تصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية طبقا للمعايير والمقاييس العالمية.

ويعد المجمع صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.