 الرئيس السيسي: ممكن أفتتح كل يوم مشروع بس خايف عليكم - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي: ممكن أفتتح كل يوم مشروع بس خايف عليكم

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:03 م

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تمتلك إمكانية افتتاح مشروع كل يوم، معلقًا: «ممكن أفتتح كل يوم مشروع بس خايف عليكم».

وأضاف السيسي، خلال كلمة ضمن فعاليات افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، صباح الأربعاء، أن المشروعات التي نفذتها مصر نفذتها بجهد المواطنين وفكرهم وإرادتهم وأموالهم، متابعًا: «كل شوية نعمل مشروعين وثلاثة لنطمئن المواطنين أننا نسير على الطريق الصحيح».

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية المُقام على طريق القاهرة – السخنة، والمتخصص في تصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية طبقا للمعايير والمقاييس العالمية.

ويعد المجمع صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.

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